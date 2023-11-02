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«البيئة - أبوظبي» تطلق المستوى السابع للماراثون البيئي للتغيّر المناخي

«البيئة - أبوظبي» تطلق المستوى السابع للماراثون البيئي للتغيّر المناخي
3 نوفمبر 2023 01:45

أبوظبي (الاتحاد)

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أطلقت هيئة البيئة- أبوظبي المستوى السابع من برنامج الماراثون البيئي، والذي يركز على موضوع تغير المناخ ويحمل عنوان: رحلة كوكب الأرض مع تغير المناخ، وذلك في إطار استراتيجية التغيّر المناخي لإمارة أبوظبي، يستهدف هذا المستوى الطلاب، الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و14 عامًا، لتثقيفهم وتمكينهم من فهم واستيعاب موضوع تغير المناخ، وكيف يمكنهم اتخاذ الإجراءات اللازمة في حياتهم اليومية لمواجهة تأثيره. 
ويغطي هذا المستوى بالتفصيل أسباب تغير المناخ، ودور غازات الدفيئة وتأثيرات تغير المناخ على درجات الحرارة والتنوع البيولوجي. كما يعزز هذا المستوى الجديد من معرفة الطلاب بشأن الجهود العالمية، التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة فيما يتعلق بتغير المناخ والمحافظة على البيئة البحرية والبرية والنظم البيئية وحرصها على تبني تقنيات الطاقة النظيفة، وسعيها لزيادة المساحات الخضراء واعتماد مبادئ المباني الخضراء، والاهتمام بالنظم البيئية القادرة على عزل الكربون. والأهم من ذلك أنه يشجع الشباب على اتخاذ خطوات صديقة للبيئة تساهم في الحد من التغير المناخي، كما يتضمن هذا المستوى أنشطة تمكّن الطلاب من اختبار معرفتهم في هذا المجال.
وقال أحمد باهارون، المدير التنفيذي لقطاع إدارة المعلومات والعلوم والتوعية البيئية في هيئة البيئة – أبوظبي: «يعتبر هذا العام عاماً مهماً للغاية بالنسبة لدولة الإمارات العربية المتحدة. فبالإضافة إلى أنه عام الاستدامة، الذي أعلن عنه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، تستضيف دولة الإمارات أكبر منتدى للمناخ في العالم - COP28، كما شهد هذا العام إطلاق الهيئة لاستراتيجية إمارة أبوظبي للتغير المناخي، التي تهدف إلى تعزيز مرونة الإمارة في مواجهة مخاطر التغيّر المناخي، ودعم الجهود التي تبذلها دولة الإمارات لتحقيق أهداف الحياد المناخي».

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