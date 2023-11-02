سفير فرنسا للمناخ: الإمارات تمهد الطريق لمستقبل مستدام في «COP28»

إبراهيم سليم (أبوظبي)

ثمن ستيفان كروزات، سفير فرنسا للمناخ، والمكلف بالتفاوض بشأن التغير المناخي، دور الإمارات وسعيها للحد من تأثيرات التغير المناخي، وتبنيها خططا وأهدافا تعنى بالبيئة، والتنمية المستدامة، مشيراً إلى أن دولة الإمارات ملتزمة بالتعامل مع قضايا تغير المناخ. وقال كروزات من خلال COP28 الذي تستضيفه دولة الإمارات نتوقع أن تتحقق قفزة هامة تحدث فارقا في أساليب التعامل مع قضايا تغير المناخ، وكيفية مكافحته والتكيف معه.

جاء ذلك على هامش المؤتمر الثاني الذي نظمته جامعة السوربون بمقرها في أبوظبي، والذي يأتي ضمن من برنامجها التحضيري لمؤتمر الأطراف COP28 بعنوان «التمويل المستدام والاستثمار الأخضر وتحول الطاقة: القضايا والحلول المحتملة». وأكد كروزات أن دعوات معالي الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الرئيس المعيَّن لمؤتمر الأطراف COP28، تؤكد أن دولة الإمارات تعمل وفق رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة للمساهمة في تمهيد الطريق نحو مستقبل مستدام ومرن يحتوي الجميع من خلال COP28. وتضمن المؤتمر إشراك حلقات نقاش بشأن مواضيع مختلفة، بما في ذلك دور التمويل المستدام في مكافحة تغير المناخ، والاستراتيجيات الفعالة لتحفيز الاستثمار الأخضر، وتعزيز العلاقة الثنائية الاتجاه بين تحول الطاقة والتمويل المستدام.

وقال الدكتور عبد الرحمن الحميدي، المدير العام، رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي:«لقد بذلت منطقتنا جهودا عظيمة من حيث تأييد اتفاق باريس والالتزام بتحقيق الأهداف المحددة لتغير المناخ، حيث بدأت دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط بالفعل في تنفيذ المبادرات الخضراء وأنظمة التمويل الأخضر.»