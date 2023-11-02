«M42» تؤكد التزامها بمعالجة تحديات الاستدامة

أبوظبي (الاتحاد)

تستعد M42، شركة الرعاية الصحية العالمية القائمة على التقنيات الحديثة ومقرها أبوظبي، للمشاركة في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28» بصفتها الشريك الرئيس للصحة في المؤتمر. وتجمع M42 بين التقنيات الطبية الفريدة على البيانات لشركة «جي 42 للرعاية الصحية» وأحدث أساليب تقديم الرعاية العالمية المستوى لمبادلة للرعاية الصحية، وستعمل خلال مشاركتها على تعزيز الحوارات المرتقبة في مؤتمر المناخ العالمي حول العلاقة الوثيقة بين الرعاية الصحية والتقنيات الحديثة والاستدامة.

ويشهد مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28» المزمع إقامته في دبي من 30 نوفمبر ولغاية 12 ديسمبر، تخصيص يومٍ بتاريخ 3 ديسمبر للصحة في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ المؤتمر، تقديراً للدور الحيوي الذي يلعبه قطاع الصحة في التعامل مع تحديات التغير المناخي. وفي هذا السياق، توجه M42 جهودها في مؤتمر المناخ نحو قيادة تحول نوعي من أجل معالجة التحديات المناخية الملحّة، في الوقت الذي تعمل فيه على تعزيز إسهاماتها في دفع عجلة التقدم في قطاع الرعاية الصحية.

ويجمع مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28» العديد من رؤساء وقادة الدول، وخبراء المناخ،، وصناع السياسات، والناشطين الشباب، وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني من حوالي 200 دولة، بهدف معالجة التحديات الملحة الناتجة عن تغير المناخ. ومن أبرز معالم الدورة المرتقبة من «COP28» تخصيص أول يوم للصحة واجتماع وزاري للصحة والمناخ، بمشاركة منظمة الصحة العالمية، وبالتعاون مع دول عدة. وقد تعهدت رئاسة «COP28» بإطلاق مبادرة رسمية رفيعة المستوى للصحة، مؤكدة على الحاجة الماسة إلى إنشاء أنظمة قوية وشاملة للرعاية الصحية تكون قادرة على مواجهة التحديات التي يفرضها التغير المناخي.

وقال حسن جاسم النويس، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمجموعة في «M42»: «تزامناً مع استضافة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28، وباعتبارها شركة عالمية للرعاية الصحية قائمة على أحدث التقنيات وتتمتع بحضور عالمي واسع في 27 دولة، تحرص M42 على الاضطلاع بمسؤولية رئيسية تتمثل في دعم رؤية قيادة دولة الإمارات حول الاستدامة. ومن هذا المنطلق، تلعب M42 باعتبارها الشريك الرئيسي للصحة دوراً ريادياً يمكننا من التأثير في بلورة وإطلاق حوارات هادفة حول نقاط الالتقاء المهمة بين الرعاية الصحية والتكنولوجيا وتغير المناخ».

وأضاف: «يسعدنا الانضمام إلى نخبة من صناع التغيير والقادة الملهمين جميع أنحاء العالم في هذه المرحلة الحاسمة لإحداث تأثير جذري في قطاع الرعاية الصحية العالمي، ونشر الوعي بقدرة هذا القطاع على التأثير المستدام في البيئة والمجتمع».

وتشارك M42 في مؤتمر المناخ بقيادة فريق عمل مخصص، وستحظى بدعم فريق الإدارة التنفيذية في M42، إلى جانب نخبة من الخبراء والشركاء في القطاع للمساهمة في نجاح هذه المساعي. وباعتبارها لبشريك الرئيسي للصحة في المؤتمر، سيكون حضور M42 بارزاً في المؤتمر ضمن المنطقة الزرقاء، حيث يمكنها استضافة لقاءات استراتيجية وحوارات بناءة لتوطيد دعائم الشراكات مع مؤسسات تتقاسم معها ذات الأفكار والقيم من شتى أرجاء العالم. وسيكون للشركة منصة مخصصة ضمن المنطقة الخضراء التي تقودها دولة الإمارات، وتحديداً في مجمع الرعاية الصحية ضمن مركز الابتكار والتكنولوجيا. وستمثل هذه المنصة محطة هامة لتعزيز الوعي والتفاعل مع الشباب، ومؤسسات المجتمع المدني، والمنظمات غير الحكومية، وشركات القطاع الخاص، والمجتمعات العالمية.