سالم بن عبد الرحمن القاسمي يشهد تخرج الدفعة 33 من «الأفق الجامعية»

الشارقة (الاتحاد)

شهد الشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي، رئيس مكتب سمو الحاكم، أمس، حفل تخريج الدفعة 33 من طلبة كلية الأفق الجامعية دفعة 2023، وذلك في قاعة المدينة الجامعية، وبلغ عدد الخريجين والخريجات لهذه الدفعة 300 خريج وخريجة من جميع التخصصات لدرجتي البكالوريوس والماجستير في إدارة الأعمال ودرجة البكالوريوس في علوم تقنية المعلومات.

وتفضل الشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي، بعدها بتوزيع الشهادات على الطلبة الخريجين، متمنياً لهم النجاح والسداد في حياتهم العملية المقبلة، كما قام بتوزيع الجوائز على الطلبة المتفوقين، وأعضاء الهيئة التدريسية والإدارية المتميزين.