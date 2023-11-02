الجمعة 3 نوفمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

سالم بن عبد الرحمن القاسمي يشهد تخرج الدفعة 33 من «الأفق الجامعية»

سالم القاسمي خلال توزيع الشهادات على الخريجين (من المصدر)
3 نوفمبر 2023 01:49

الشارقة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
"الأرصاد" : سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار خلال الأيام المقبلة
كيف يختار الكاتب الوكيل الأدبي المناسب؟

شهد الشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي، رئيس مكتب سمو الحاكم، أمس، حفل تخريج الدفعة 33 من طلبة كلية الأفق الجامعية دفعة 2023، وذلك في قاعة المدينة الجامعية، وبلغ عدد الخريجين والخريجات لهذه الدفعة 300 خريج وخريجة من جميع التخصصات لدرجتي البكالوريوس والماجستير في إدارة الأعمال ودرجة البكالوريوس في علوم تقنية المعلومات.
وتفضل الشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي، بعدها بتوزيع الشهادات على الطلبة الخريجين، متمنياً لهم النجاح والسداد في حياتهم العملية المقبلة، كما قام بتوزيع الجوائز على الطلبة المتفوقين، وأعضاء الهيئة التدريسية والإدارية المتميزين.

الإمارات
سالم بن عبد الرحمن القاسمي
الشارقة
كلية الأفق الجامعية بالشارقة
آخر الأخبار
مليار دولار حجم أصول "آركابيتا" للعقارات الصناعية في منطقة الخليج العربي
اقتصاد
مليار دولار حجم أصول "آركابيتا" للعقارات الصناعية في منطقة الخليج العربي
22 أكتوبر 2023
"الأرصاد" : سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار خلال الأيام المقبلة
علوم الدار
"الأرصاد" : سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار خلال الأيام المقبلة
اليوم 23:11
واشنطن تعلن حزمة مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 425 مليون دولار
الأخبار العالمية
واشنطن تعلن حزمة مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 425 مليون دولار
اليوم 23:10
جانب من الجلسة
التعليم والمعرفة
كيف يختار الكاتب الوكيل الأدبي المناسب؟
اليوم 22:41
إعلان الفائزين بمسابقة الفجيرة الدولية لفن الخط العربي
التعليم والمعرفة
إعلان الفائزين بمسابقة الفجيرة الدولية لفن الخط العربي
اليوم 22:40
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©