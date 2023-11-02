المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات يطلق «صنّاع المحتوى التخصصيين»

دبي (الاتحاد)

أعلن المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات عن إطلاق النسخة الأولى من برنامج صناع المحتوى التخصصيين، والذي يأتي ضمن استراتيجية المكتب لتطوير قطاع الاتصال الحكومي الاتحادي، ويهدف لإعداد كوادر وطنية متخصصة في صناعة المحتوى الرقمي المتخصص.

يستهدف البرنامج، والذي ينظمه المكتب بالتعاون مع أكاديمية الإعلام الجديد، لتأهيل وبناء قدرات صناع محتوى على مواقع التواصل الاجتماعي من موظفي الدوائر والهيئات الحكومية المحلية والاتحادية في دولة الإمارات، وتعزيز مهارات الموظفين الحكوميين في الوظائف الفنية والتخصصية وتأهيلهم ليكونوا صناع محتوى محترفين في مجال الإعلام الرقمي، وذلك عبر مجموعة واسعة من البرامج والمساقات التي تستعين بأحدث التقنيات العلمية، ومجموعة من الخبراء المتخصصين في هذا المجال من أكاديميين، ومؤثرين، محليين وعالميين.

ويعمل برنامج صناع المحتوى التخصصيين الذي يمتد 5 أسابيع، ويستمر حتى شهر نوفمبر المقبل، على تعزيز مهارات وكفاءة المشاركين وتزويدهم بأدوات أكثر ابتكاراً وتأثيراً، وبما يضمن ترسيخ منظومة الاتصال الحكومي في الهيئات والدوائر الحكومية، ويساعدهم على أداء دورهم الرئيس المتمثل في إيصال الرسائل والبرامج إلى الجمهور بشكل سهل ومبسط، ويعزز في الوقت نفسه من وجود هذه الهيئات والدوائر عبر مختلف منصات الإعلام الاجتماعي بما يلبي متطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية.

يشارك في البرنامج التدريبي 20 منتسباً ينتمون إلى هيئات ودوائر حكومية محلية واتحادية، حيث يتألف البرنامج من جلسات تعليمية حضورية وأخرى افتراضية عبر تقنية الاتصال المرئي.



توجهات مستقبلية

أكدت عالية الحمادي، الرئيس التنفيذي لأكاديمية الإعلام الجديد: «إن قطاع الإعلام يشهد تحولاً متسارعاً لاسيما الفضاء الرقمي، الأمر الذي يفرض على الجهات الحكومية والخاصة ابتكار أدوات أكثر احترافية وفعالية لتعزيز التواصل مع الجمهور». وأشارت الحمادي أن تطوير مهارات موظفي الحكومة الاتحادية في مجال صناعة المحتوى الرقمي بالشراكة مع المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات يمثل خطوة رئيسية في إطار دعم المنظومة الاتصالية لدولة الإمارات، من خلال برامج تستهدف تعزيز المهارات وفق أفضل الممارسات والتوجهات المستقبلية في مجال الإعلام الرقمي، وضمن بيئة محفزة تساعد على ابتكار أفضل أساليب التواصل مع الجمهور، وهو ما يتيحه برنامج صناع المحتوى التخصصيين، الذي يفتح لمنتسبيه من الموظفين آفاقاً واعدة في هذا المجال.

من جانبها، أكدت خديجة حسين، المدير التنفيذي لقطاع الاتصال الحكومي في المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات أن برنامج صنّاع المحتوى التخصصيين، والذي جرى إطلاقه للمرة الأولى هذا العام، يأتي بالشراكة مع أكاديمية الإعلام الجديد وعدد من المؤسسات التخصصية في مجال صناعة المحتوى، بهدف إثراء معارف صناع المحتوى من إدارات الاتصال الحكومي وتزويدهم بأفضل التوجهات المستقبلية».



استراتيجيات

يركز الأسبوع الخامس والأخير من البرنامج على استراتيجيات صناعة المحتوى الرقمي، والحملات الرقمية المدفوعة ومحركات البحث، بالإضافة إلى صناعة الأخبار الرقمية، حيث يشهد هذا الأسبوع ورش عمل مكثفة من قبل فريق أكاديمية الإعلام الجديد.