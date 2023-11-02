سلطان بن أحمد يشهد حفل تكريم الجهات الداعمة لطلبة جامعة الشارقة

الشارقة (وام)

شهد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، رئيس جامعة الشارقة، صباح أمس، حفل تكريم الجهات الداعمة لطلبة الجامعة، وذلك في مبنى المنتدى الطلابي في الجامعة.

ونقل الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة في الكلمة التي ألقاها خلال الحفل شُكر رئيس وأسرة جامعة الشارقة للجهات والمؤسسات والشركات الداعمة والراعية لبعض مشروعات الجامعة ذات الأبعاد المحلية والإقليمية والعالمية، مشيراً إلى أن عمل الجامعة يقوم على التعليم والتعلم والبحث العلمي، إضافة إلى رعاية الطلبة المتعسرين مالياً، وتمكين الجامعة من التزود بأحدث الأجهزة والتقنيات التكنولوجية المساندة في القاعات الدراسية وغيرها من أشكال الدعم التي عززت من مكانة الجامعة من بين الجامعات العالمية. وتحدث مدير جامعة الشارقة عن أشكال الدعم والرعاية التي تقدمها جامعة الشارقة للطلبة، منها الخصم على الرسوم الدراسية لطلبة كلية الشريعة والدراسات الإسلامية المستجدين بنسبة 50% المسجلين من قبل الجهات الخيرية المتعاونة مع الجامعة، وصندوق دعم الطالب الذي تفوق ميزانيته السنوية 20 مليون درهم، ومبادرة وقف جامعة الشارقة الخيري للطلبة لضمان استدامة دعم الطلبة من ذوي الأسر المتعسرة مالياً، فضلا عن دور الإسهامات المالية في تذليل عوائق الطلبة والخريجين وعثراتهم المالية لاستلام شهاداتهم الأكاديمية وإعالة مجتمعاتهم. وألقى عبدالغني عبدالله مدير عام الشؤون المؤسسية والأعمال في مجموعة إفكو كلمة تناول فيها آثار دعم الطلبة الجامعيين للحصول على برامج تعليمية التي تؤهلهم لمستقبل مشرق، مشيراً إلى أن دعم الطلاب والطالبات يخفف من الأعباء على الأسر ويدخل السعادة والطمأنينة في قلوبهم، بالإضافة إلى منح الطلبة التركيز الأكبر في الدراسة وتعلم عمل الخير ومساعدة الآخرين.

وأكد عبدالغني عبدالله أن دعم المؤسسات للطلبة في جامعة الشارقة يأتي من واجب المسؤولية المجتمعية والإنسانية، مشيراً إلى أن الجهات والشركات تضع ضمن أولوياتها دعم الطلبة مادياً وغير مادياً أثناء الدراسة عن طريق التدريب لتزويدهم بالعلم والمهارات حتى التخرج، والحصول على فرص عمل تناسب مؤهلاتهم وسوق العمل. وشاهد سمو رئيس الجامعة والحضور عرضاً مصوراً تناول فيه أهم المهارات التي يكتسبها الطلبة الحاصلون على الدعم من قبل صندوق دعم الطلبة، وأثر الإسهامات التي قدمتها الجهات في نفوسهم وتحصيلهم العلمي.

وتفضل سموه بتكريم الجهات الداعمة لطلبة جامعة الشارقة مقدماً سموه الدرع التذكارية وملتقطاً معهم الصور التذكارية. وقدم شكره لجميع الجهات التي ساهمت في الجامعة.