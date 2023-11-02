«مجلس الشركات الدفاعية» ينظم جناح الدولة بمعرض في تايلاند

أبوظبي (وام)

يشارك الجناح الوطني لدولة الإمارات لأول مرة في الدورة الحادية عشرة من «معرض الدفاع والأمن 2023 تايلاند»، الذي يُعقد من 6 إلى 9 نوفمبر الجاري في مركز «إمباكت» للمعارض بالعاصمة التايلاندية بانكوك، وذلك بتنظيم من مجلس الإمارات للشركات الدفاعية.

وقالت منى أحمد الجابر، رئيس مجلس إدارة مجلس الإمارات للشركات الدفاعية «يأتي تمثيل دولة الإمارات في معرض الدفاع والأمن 2023 بتايلاند؛ تأكيداً على ما يحظى به قطاع الصناعات الدفاعية والأمنية من دعم لامحدود من قيادتنا الرشيدة، وتحقيقاً للرؤية الطموحة نحو تعزيز هذا القطاع الحيوي، والسعي نحو التنمية المستدامة للقدرات المحلية». وقال عمر الزعابي، رئيس قطاع التجارة ودعم المهام في إيدج إن مشاركة مجموعة ايدج في معرض الدفاع والأمن 2023، أحد أهم المعارض ضمن هذا القطاع في آسيا، تمكننا من عرض قدراتنا المتقدمة في الحرب الجوية والبرية والبحرية والإلكترونية فضلاً عن المجال السيبراني. وقال علي الهاشمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الياه سات: تُسعدنا مشاركة الياه سات في المعرض الأبرز للدفاع والأمن في جنوب شرق آسيا، حيث يتماشى شعار المعرض «قوة الشراكة» مع سعي الشركة الحثيث لتزويد جميع شركائها بقدرات اتصال فضائية متقدّمة وسلسة. وقال محمود الحاي الهاملي، الرئيس التنفيذي لشركة جال-أمرُك إن مشاركتنا الأولى في معرض الدفاع والأمن التايلاندي 2023، تشكل فرصة استراتيجية لتوسيع قاعدة عملائنا ودخول السوق التايلاندي بشكل خاص وأسواق دول جنوب شرق آسيا بشكلٍ عام، بهدف الترويج للمنتجات الإماراتية.