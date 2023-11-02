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جامعة أبوظبي تستضيف «التعليم والابتكار» في دبي

مشاركون في الندوة (من المصدر)
3 نوفمبر 2023 01:45

أبوظبي (الاتحاد)

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استضافت جامعة أبوظبي، بالتعاون مع «هيئة التقييس لدول مجلس التعاون الخليجي»، ومؤسسة «ذا آد وايزر»، ندوة أكاديمية تحت شعار «من التميز إلى التأثير: التقييس والبحث والابتكار وجودة التعليم»، وذلك في إطار جهود الجامعة الدائمة لتقديم تجارب تعليمية قيّمة وثرية للطلبة الذين يولون البحث والابتكار أهمية كبيرة. شملت الندوة، التي عقدت أواخر شهر أكتوبر في دبي، جلستين، الأولى بعنوان «منظومة حقيقية للتعليم التنافسي والمتكامل»، والثانية تحت عنوان «محفزات النجاح العالمي»، وشارك فيها مجموعة واسعة من الخبراء والقادة والمتخصصين في المجال الأكاديمي من مؤسسات عالمية. وقال الدكتور منتصر قسايمة، نائب مدير الجامعة المشارك للأبحاث والتطوير الأكاديمي، أستاذ الهندسة: «سعداءٌ باستضافة هذه الندوة بالتعاون مع شركائنا الاستراتيجيين«هيئة التقييس لدول مجلس التعاون الخليجي» و«ذا آد وايزر» الذين يشاركون جامعة أبوظبي التزامها بتعزيز البحث والابتكار بين الطلاب والمجتمع عموماً.

جامعة أبوظبي
الإمارات
دبي
هيئة التقييس الخليجية
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