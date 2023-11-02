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في أبوظبي.. تدريب الطلبة على فعاليات «يوم العلم»

في أبوظبي.. تدريب الطلبة على فعاليات «يوم العلم»
3 نوفمبر 2023 01:50

هدى الطنيجي (أبوظبي)

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بالأعلام والزي الوطني، نفذ طلاب مدرسة مدينة خليفة في أبوظبي، أمس، «بروفة» نهائية لفعاليات الاحتفال بـ«يوم العلم»، المناسبة الوطنية الغالية على قلوب كل سكان الإمارات، وجاء الطلاب والطالبات إلى المدرسة مرتدين الزي الوطني، حاملين الأعلام، وأدوا كل فقرات الاحتفال بمهارة وبراعة، وأظهروا حساً وطنياً واضحاً يعكس فهمهم للمناسبة واعتزازهم بوطنهم، وعلت وجوه الطلاب والطالبات خلال الفعاليات علامات الفخر براية الدولة ورمز عزها، خصوصاً وهم يؤدون باقة من الأغاني الوطنية.
وحرصت الهيئة الإدارية والتعليمية في المدرسة على تجهيز مرافق المدرسة وتزيينها، وتدريب الطلاب للاحتفال بهذه المناسبة الوطنية.

يوم العلم
أبوظبي
الإمارات
علم الإمارات
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