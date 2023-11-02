الجمعة 3 نوفمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

محمد الكعبي: إعلاء القيم والثوابت

محمد الكعبي
3 نوفمبر 2023 01:46

الفجيرة (وام)

أخبار ذات صلة
"الأرصاد" : سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار خلال الأيام المقبلة
كيف يختار الكاتب الوكيل الأدبي المناسب؟
يوم العلم
تابع التغطية كاملة

قال  اللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي القائد العام لشرطة الفجيرة: يوم العلم مناسبة عظيمة ودعوة لنا جميعاً لإعلاء القيم والثوابت التي قامت عليها دولة الإمارات، ولأن نستلهم من الآباء المؤسسين عزيمتهم التي شيدوا بها هذا الوطن، وأن نبذل في سبيل نهضته كل غالٍ ونفيس تعبيراً عن ولائنا وانتمائنا لهذا الوطن وقادته الذين يرسمون برؤاهم دروب التميز في مسيرة تنموية تعد مثالاً يحتذى به في النجاح، وتحقيق الرخاء والرفاهية. وأضاف أن هذه الرحلة الممتدة التي سطرها أبناء هذا الوطن بإرادتهم وعزيمتهم الفتية تسرد حكاية من التحدي والمجد والقيم سجلها تاريخنا العريق، لنعبر من خلالها إلى الأجيال القادمة التي ستكون عنواناً للطموح وإكمال مسيرة الوحدة والتلاحم المجتمعي. ورفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام القيادة الرشيدة، وإلى كافة أبناء دولة الإمارات، بمناسبة الاحتفال بيوم العلم.

شرطة الفجيرة
محمد أحمد بن غانم الكعبي
الإمارات
يوم العلم
آخر الأخبار
مليار دولار حجم أصول "آركابيتا" للعقارات الصناعية في منطقة الخليج العربي
اقتصاد
مليار دولار حجم أصول "آركابيتا" للعقارات الصناعية في منطقة الخليج العربي
22 أكتوبر 2023
"الأرصاد" : سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار خلال الأيام المقبلة
علوم الدار
"الأرصاد" : سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار خلال الأيام المقبلة
اليوم 23:11
واشنطن تعلن حزمة مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 425 مليون دولار
الأخبار العالمية
واشنطن تعلن حزمة مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 425 مليون دولار
اليوم 23:10
جانب من الجلسة
التعليم والمعرفة
كيف يختار الكاتب الوكيل الأدبي المناسب؟
اليوم 22:41
إعلان الفائزين بمسابقة الفجيرة الدولية لفن الخط العربي
التعليم والمعرفة
إعلان الفائزين بمسابقة الفجيرة الدولية لفن الخط العربي
اليوم 22:40
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©