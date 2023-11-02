محمد الكعبي: إعلاء القيم والثوابت

الفجيرة (وام)

قال اللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي القائد العام لشرطة الفجيرة: يوم العلم مناسبة عظيمة ودعوة لنا جميعاً لإعلاء القيم والثوابت التي قامت عليها دولة الإمارات، ولأن نستلهم من الآباء المؤسسين عزيمتهم التي شيدوا بها هذا الوطن، وأن نبذل في سبيل نهضته كل غالٍ ونفيس تعبيراً عن ولائنا وانتمائنا لهذا الوطن وقادته الذين يرسمون برؤاهم دروب التميز في مسيرة تنموية تعد مثالاً يحتذى به في النجاح، وتحقيق الرخاء والرفاهية. وأضاف أن هذه الرحلة الممتدة التي سطرها أبناء هذا الوطن بإرادتهم وعزيمتهم الفتية تسرد حكاية من التحدي والمجد والقيم سجلها تاريخنا العريق، لنعبر من خلالها إلى الأجيال القادمة التي ستكون عنواناً للطموح وإكمال مسيرة الوحدة والتلاحم المجتمعي. ورفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام القيادة الرشيدة، وإلى كافة أبناء دولة الإمارات، بمناسبة الاحتفال بيوم العلم.