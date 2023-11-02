سيف الشامسي: الثالث من نوفمبر يوم العزة والفخر

الشارقة (وام)

قال اللواء سيف الزري الشامسي، القائد العام لشرطة الشارقة، إن يوم العَلم يوم العزة والفخر لكل من وُلد على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة، نُجدد فيه العزم كوننا أبناء هذا الوطن لمسيرة بناء مستدامة لوطن علمه كان وسيظل يرفرف في العُلا بشموخ مهيب يحكي مكانة دولة سطرت التاريخ بإنجازاتها في المجالات والصعد كافة حتى أصبحت تتصدر المراكز العالمية الأولى، وباتت نموذجاً ريادياً للأمن والأمان والتنمية والسلام المستدام.

وأضاف بمناسبة يوم العَلم الذي تحتفل به دولة الإمارات في الثالث من نوفمبر من كل عام: «في هذا اليوم المجيد نجدد العهد لحكومتنا الرشيدة، ونؤكد على الولاء لبذَل المزيد من العطاء في سبيل الوطن وحمايته ليبقى علم دولة الإمارات العربية المتحدة عالياً شامخاً متصدراً دول العالم برؤية إماراتية طموحة نحو مستقبل مستدام».