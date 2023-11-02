عبدالله النيادي: يوم العلم مناسبة غالية نفخر بقيمتها

أبوظبي (الاتحاد)

قال عبدالله سعيد النيادي رئيس الاتحاد الآسيوي والعربي للمواي تاي رئيس اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج: «نفخر بمناسبة يوم العلم ونعتز بقيمتها ومكانتها الوطنية الغالية وأثرها الكبير على مسيرة التلاحم الوطني لشعب الإمارات الذي يستذكر في هذا اليوم الانجازات ورحلة الأمجاد والازدهار والريادة التي تجسدها الدولة تحت مظلة القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله. وأضاف: يوم العلم يرسخ معاني سامية، ويعكس الوحدة والانتماء بجانب ما تمثله من مناسبة مهمة للتعبير عن قوة الاتحاد والولاء للوطن والقيادة الرشيدة التي تواصل باهتمام كبير دورها الريادي للمضي قدماً نحو التقدم والاستدامة من أجل الحفاظ على المنجزات والمكتسبات الكبيرة للدولة، كما تعكس مناسبة يوم العلم المكانة المرموقة للدولة وإنجازاتها الكبيرة التي قادتها للواجهة العالمية في مختلف المؤشرات التنافسية.