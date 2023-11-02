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معمر أبو شهاب: العلم رمز لتقدمنا

معمر أبو شهاب
3 نوفمبر 2023 01:46

أبوظبي (الاتحاد)

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قال معمر عبدالله أبو شهاب – الرئيس التنفيذي لمجلس التوازن:« يأتي الاحتفال بيوم بالعَلَم، بوصفه عنواناً للوحدة الوطنية والعزة والريادة والتلاحم في مجتمع دولة الإمارات، ورمزاً للحفاظ على المنجزات والمكتسبات، بما يعكس الفخر والاعتزاز بتاريخنا الوطني وبالعلم الذي يمثل رمزاً لتقدمنا وتطورنا المستدام». وأضاف: «بمناسبة يوم العلم نهنئ قيادتنا الرشيدة وشعب دولة الإمارات، ونؤكد على الولاء، والاعتزاز براية الدولة التي تعكس هويتنا وانتماءنا، وتُشكل دافعاً لبناء مستقبل راسخ وواعد للوطن والأجيال القادمة، وفي «مجلس التوازن» نُدرك جيدًا أهمية العمل بجد واجتهاد لتطوير قُدراتنا وإمكانياتنا لجعل دولتنا أكثر أمناً واستقراراً، ونتعهد بالاستمرار في تقديم الابتكار والتفوق والتطوير، مؤكدين على استعدادنا الدائم للمساهمة في تعزيز أمان واستدامة مسيرة دولتنا نحو تحقيق الإنجازات في شتى القطاعات».

يوم العلم
الإمارات
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