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علوم الدار

فايز النهدي: يوم العلم يعكس التزامنا بقيم الاحترام والتعاون والتسامح

فايز النهدي
3 نوفمبر 2023 01:46

أبوظبي (وام)

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قال فايز النهدي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لمجمع توازن الصناعي: إن الاحتفال بيوم العلم يعبر عن التزامنا بقيم الاحترام والتعاون والتسامح، وتفانينا في الابتكار والعمل الجاد لتحقيق التقدم والازدهار ونستذكر فيه بكل امتنان تاريخنا الوطني العظيم والتنمية المستدامة التي شهدتها دولتنا على مر العقود. 
وأضاف النهدي: في هذا اليوم نرفع علم دولتنا عالياً للتعبير عن اعتزازنا بالإنجازات والنجاحات، وهو فرصة لتجديد عهدنا بالمبادئ والقيم التي نستند إليها في بناء وطن قوي ومزدهر، وللتأكيد على التزامنا بمواصلة العمل الجاد والمخلص للمساهمة في تحقيق رؤيتنا الوطنية، وترسيخ الابتكار والتفوق في عملنا من خلال قدراتنا وكفاءاتنا الوطنية.

مجمع توازن الصناعي
يوم العلم
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