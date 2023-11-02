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سعيد الرقباني: الاحتفال بيوم العلم يعكس قيمنا وثوابتنا الوطنية الراسخة

سعيد الرقباني
3 نوفمبر 2023 01:47

الفجيرة (وام)

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أكد معالي سعيد الرقباني المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم الفجيرة أن الاحتفال بيوم العلم، مناسبة وطنية مهمة في حياة شعب الإمارات للتأكيد على الولاء للوطن ولقيادتنا الرشيدة، حيث يظل علم الإمارات دوماً رمزاً للشموخ والرقي والتضحية والوفاء، رمزاً لما بلغته بلادنا من مجد ورفعة يشار لها بالبنان، ويعكس قيمنا وثوابتنا الوطنية الراسخة، ومبادئنا النبيلة، وهويتنا الأصيلة، ونحن ملتفون حول قيادتنا، فخورون بموروثنا الثقافي، وتسامحنا، وحرصنا على أن يكون التعاون وتكاتف الجهود نهجنا، لتحقيق التقدم في شتى المجالات.
وقال الرقباني في تصريح بهذه المناسبة إن علم الإمارات الحبيبة سيظل يجمعنا على المحبة، لنستمد منه معاني الفخر وروح التحدي والعزيمة لتحقيق المزيد من التقدم والازدهار لدولتنا الحبيبة تحت ظل قيادتنا الرشيدة.

سعيد الرقباني
يوم العلم
الإمارات
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