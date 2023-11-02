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عبدالله النعيمي: العَلَم راية مجدنا ورمز اتحادنا

عبدالله النعيمي
3 نوفمبر 2023 01:48

أبوظبي (الاتحاد)

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يوم العلم
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قال معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل: في «يوم العلم» نرفع هاماتنا اليوم بكل فخر واعتزاز لراية وطننا الغالي راية مجدنا ورمز اتحادنا، مجددين لقيادتنا العهد ببذل الغالي والنفيس في سبيل رفعة دولتنا والارتقاء بمكانتها والحفاظ على مكتسباتها.
وأضاف معاليه: في هذا اليوم نقف جميعاً صفاً واحداً، نرفع علمنا عالياً، تعبيراً عن فخرنا واعتزازنا بوطننا، وتأكيداً على وحدتنا وتضامننا، والتزامنا بقيم الاتحاد والتنمية والتقدم.
وتابع معاليه: نجدد العهد والولاء بأن نحفظ علم الإمارات عالياً ليظل شامخاً، حفظ الله الإمارات واحة للخير والمحبة والأمن والأمان، ولتظل رايتنا شامخة تطاول عنان السماء.

عبدالله النعيمي
يوم العلم
الإمارات
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