محمد الهاملي: يوم العلم مناسبة لتجديد العهد والانتماء لوطن نفديه بالأرواح

أبوظبي (الاتحاد)

أكد الدكتور محمد راشد الهاملي، رئيس مجلس أمناء جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، إن الاحتفال بيوم العلم مناسبة لتجديد العهد والولاء والانتماء لوطن نفديه بالأرواح، ولقيادة رشيدة تسير بنا نحو العُلا، ونستذكر القادة المؤسسين الذين وضعوا لبنة الوطن الذي أصبح في مصاف الدول المتقدمة بمنجزاته الحضارية، وعلى رأسهم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه. في هذا اليوم نعبر عن بالغ سعادتنا بهذه المناسبة الوطنية الحبيبة على قلوبنا جميعاً، والاعتزاز بهويتنا الوطنية وعلمنا الذي يعتبر رمزاً للوحدة الوطنية، ومصدر فخر واحترام الدولة.