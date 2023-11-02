الجمعة 3 نوفمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

يوسف السركال: في يوم العَلَم تتجدد مشاعر الفخر والاعتزاز

يوسف السركال
3 نوفمبر 2023 01:48

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
"الأرصاد" : سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار خلال الأيام المقبلة
كيف يختار الكاتب الوكيل الأدبي المناسب؟
يوم العلم
تابع التغطية كاملة

أكد الدكتور يوسف محمد السركال، مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن يوم العلم تتجدد فيه مشاعر الفخر والاعتزاز بما حققته الدولة من نجاحات وإنجازات تاريخية غير مسبوقة، وهي مناسبة عزيزة للتعبير عن قيم الوفاء والانتماء للوطن، وتجديد الولاء للقيادة الرشيدة التي غرست في أبنائها أسمى القيم النبيلة، وواصلت مسيرة الآباء المؤسسين الذين أرسوا دعائم الاتحاد، وجسدوا النهج المشرق الذي تسير عليه الدولة، مشيراً إلى أن هذا اليوم يأتي للتذكير بضرورة تقوية الهمم والعمل بكل جد وإخلاص من أجل استكمال مسيرة المجد للوطن، وترسيخ مكانته بين الأمم والمجتمعات.

يوسف السركال
مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية
يوم العلم
الإمارات
آخر الأخبار
مليار دولار حجم أصول "آركابيتا" للعقارات الصناعية في منطقة الخليج العربي
اقتصاد
مليار دولار حجم أصول "آركابيتا" للعقارات الصناعية في منطقة الخليج العربي
22 أكتوبر 2023
"الأرصاد" : سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار خلال الأيام المقبلة
علوم الدار
"الأرصاد" : سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار خلال الأيام المقبلة
اليوم 23:11
واشنطن تعلن حزمة مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 425 مليون دولار
الأخبار العالمية
واشنطن تعلن حزمة مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 425 مليون دولار
اليوم 23:10
جانب من الجلسة
التعليم والمعرفة
كيف يختار الكاتب الوكيل الأدبي المناسب؟
اليوم 22:41
إعلان الفائزين بمسابقة الفجيرة الدولية لفن الخط العربي
التعليم والمعرفة
إعلان الفائزين بمسابقة الفجيرة الدولية لفن الخط العربي
اليوم 22:40
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©