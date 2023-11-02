يوسف السركال: في يوم العَلَم تتجدد مشاعر الفخر والاعتزاز

دبي (الاتحاد)

أكد الدكتور يوسف محمد السركال، مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن يوم العلم تتجدد فيه مشاعر الفخر والاعتزاز بما حققته الدولة من نجاحات وإنجازات تاريخية غير مسبوقة، وهي مناسبة عزيزة للتعبير عن قيم الوفاء والانتماء للوطن، وتجديد الولاء للقيادة الرشيدة التي غرست في أبنائها أسمى القيم النبيلة، وواصلت مسيرة الآباء المؤسسين الذين أرسوا دعائم الاتحاد، وجسدوا النهج المشرق الذي تسير عليه الدولة، مشيراً إلى أن هذا اليوم يأتي للتذكير بضرورة تقوية الهمم والعمل بكل جد وإخلاص من أجل استكمال مسيرة المجد للوطن، وترسيخ مكانته بين الأمم والمجتمعات.