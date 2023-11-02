"الإعلامية لانتخابات استشاري الشارقة" تحفز موظفي الحكومة للتسجيل في القوائم الانتخابية

زارت اللجنة الإعلامية لانتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة 2023 عدداً من الدوائر والهيئات الحكومة في الشارقة بهدف تحفيز وتشجيع الكوادر الوظيفية الوطنية على التسجيل في قوائم الهيئات الانتخابية.

وتأتي هذه الجهود في إطار شعار الانتخابات "شارك في صنع القرار" والذي يسعى لتشجيع جميع أفراد المجتمع على المشاركة الفعالة في العملية الديمقراطية والمساهمة في اختيار من يمثلهم لعضوية المجلس.

وتعكس هذه الخطوة التزام اللجنة الإعلامية بتعزيز الوعي الانتخابي وزيادة نسبة المشاركة في الانتخابات.

وقدم فريق اللجنة بالتعاون مع المركز الانتخابي ببلدية مدينة الشارقة للموظفين خلال هذه الزيارات وصفاً دقيقاً لعملية التسجيل والخطوات الضرورية للمشاركة في الانتخابات التي تتسم باليسر والسهولة.