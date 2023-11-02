سهيل بن بطي: يوم العَلَم مناسبة للاحتفاء بمسيرة متواصلة من الإنجازات

دبي (وام)

أكد الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، المدير التنفيذي لقطاع التنمية الرياضية بالهيئة العامة للرياضة، أن الاحتفال بـ «يوم العلم» يجسد مشاعر الاعتزاز بالانتماء لدولة الإمارات، والاحتفاء بمسيرة حافلة بالإنجازات، وسجل مضيء حققته الدولة في مختلف المجالات تحت راية الاتحاد التي أطلقها الآباء المؤسسون، وواصلتها القيادة الرشيدة وفق رؤية حكيمة وطموحة نحو المستقبل، ما جعل من دولة الإمارات محط أنظار العالم، وقبلةً للمبدعين والكفاءات والعقول النيرة.

وقال الشيخ سهيل: «نقف اليوم فخورين أمام علم الإمارات الشامخ رمز عزة وسيادة الدولة، لنجدد معاني الانتماء للوطن».