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منى الجابر: يوم العَلَم يجسد رمز الوحدة والتلاحم

منى الجابر
3 نوفمبر 2023 01:46

أبوظبي (وام)

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قالت منى أحمد الجابر رئيس مجلس إدارة مجلس الإمارات للشركات الدفاعية إن يوم العَلَم يجسد رمز الوحدة والتلاحم الوطني ويمثل لنا جميعاً فرصة للتعبير عن فخرنا بالوطن وإنجازاته ومسيرته الناجحة نحو تحقيق التنمية المستدامة من خلال رؤى استراتيجية وخطط واضحة يسير بها نحو الأمام.
وأضافت الجابر، في تصريح بهذه المناسبة، أن يوم العَلم يرسخ صورة الإمارات باعتبارها منارةً للتسامح والترابط والتآخي في المنطقة.. وباعتبار العلم رمز الدولة والراية التي يتوحد تحت ظلها جميع من يعيش على أرضها.
وقالت: إن العَلم يجسد قوتنا وإنجازنا خلال العقود الخمسة الماضية وتطلعنا الدائم لبناء مستقبل واعد ومشرق، ونعد بأن نواصل التفاني والعمل بجد واجتهاد للمشاركة في تحقيق رؤية الإمارات 2071 التي تسير بكل عزم وريادة نحو أهدافها.

الإمارات
مجلس الإمارات للشركات الدفاعية
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