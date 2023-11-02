مي الطائي: يوم العلم.. رمز وطني

أبوظبي (الاتحاد)

أكدت الدكتورة مي ليث الطائي، مديرة كلية الإمارات للتطوير التربوي، بمناسبة الاحتفاء بيوم العلم الذي يصادف 3 نوفمبر من كل عام، أن يوم العلم يعد رمزاً وطنياً جليلاً، نعبر فيه عن فخرنا وعزنا، ومجد اتحادنا وتاريخنا الزاخر بالمنجزات الراسخة الذي صاغته حنكة قيادتنا الرشيدة منذ عهد الآباء المؤسسين إلى يومنا الحاضر، لتبقى راية الوطن خفاقة عالية على ثرى دولة الإمارات المعطاءة، التي نباهي بها العالم، ونفخر بما حققه أبناؤها لتبقى دائماً في عزة وشموخ.

وقالت: «نقف أمام العلم بمشاعر الولاء والانتماء، ملتفين حول قيادتنا الرشيدة، ونحن جميعاً في مجتمع دولة الإمارات، مواطنين ومقيمين ندرك المعاني السامية والنبيلة التي تجسدها هذه المناسبة، وهذا ما يدعونا لنترجم تمسكنا بموروثنا الثقافي وقيمنا الأصيلة، وأن نجدد التزمنا بمواصلة العمل للحفاظ على المنجزات».