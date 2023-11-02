الجمعة 3 نوفمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

هالة بدري: يوم العَلم مناسبة تعكس مشاعر الوفاء والولاء

هالة بدري
3 نوفمبر 2023 01:46

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
"الأرصاد" : سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار خلال الأيام المقبلة
كيف يختار الكاتب الوكيل الأدبي المناسب؟
يوم العلم
تابع التغطية كاملة

أكدت هالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي، «دبي للثقافة»، أن يوم العَلم مناسبة غالية على القلوب تتجسد فيها معاني التلاحم والترابط بين أبناء الإمارات والمقيمين على أرضها، وتعكس مشاعر الوفاء والولاء والانتماء لهذا الوطن المعطاء. 
وقالت: «يُمثل العلم رمزاً للعزة والشموخ، ومصدراً للإلهام والقوة، والاحتفاء به تعبير عن فخرنا بما حققته الدولة من إنجازات، لافتة في المجالات كافة، بفضل رؤى قيادتنا الرشيدة التي جعلت من دولتنا نموذجاً عالمياً يحتذى به في التقدم والارتقاء».
وتابعت: في هذا اليوم نجدد العهد على مواصلة السير على نهج الآباء المؤسسين بكل عزم وقوة، لتحقيق طموحات دولتنا الحبيبة وتطلعاتها الهادفة إلى بناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

هالة بدري
يوم العلم
الإمارات
هيئة الثقافة والفنون
آخر الأخبار
مليار دولار حجم أصول "آركابيتا" للعقارات الصناعية في منطقة الخليج العربي
اقتصاد
مليار دولار حجم أصول "آركابيتا" للعقارات الصناعية في منطقة الخليج العربي
22 أكتوبر 2023
"الأرصاد" : سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار خلال الأيام المقبلة
علوم الدار
"الأرصاد" : سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار خلال الأيام المقبلة
اليوم 23:11
واشنطن تعلن حزمة مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 425 مليون دولار
الأخبار العالمية
واشنطن تعلن حزمة مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 425 مليون دولار
اليوم 23:10
جانب من الجلسة
التعليم والمعرفة
كيف يختار الكاتب الوكيل الأدبي المناسب؟
اليوم 22:41
إعلان الفائزين بمسابقة الفجيرة الدولية لفن الخط العربي
التعليم والمعرفة
إعلان الفائزين بمسابقة الفجيرة الدولية لفن الخط العربي
اليوم 22:40
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©