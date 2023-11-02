خولة الملا: علم الإمارات رمز انتمائنا وحبنا لوطننا

الشارقة (الاتحاد)

قالت الدكتورة خولة عبد الرحمن الملا، رئيس هيئة شؤون الأسرة، الأمين العام للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة في الشارقة: «إن علم الإمارات رمز انتمائنا وحبنا لوطننا وعنوان إرادتنا وعزيمتنا في تحقيق طموحاتنا، يجسد بشموخه نتاج غرس مبارك ونهج حضاري تنموي اختطه الآباء المؤسسون لتسطر دولتنا مآثر عظيمة وإنجازات خالدة شهد لها القاصي والداني، وبات علمها يرفع عالياً في المحافل الدولية حاملاً معه قصة نجاح الاتحاد». وأضافت بمناسبة يوم العلم: إن علم الإمارات هو راية الوطن التي تسمو بأنفسنا فخراً وعزةً ونحن نراه يرفرف خفاقاً شامخاً في عنان السماء، وهو الشاهد على إرادة ووفاء شعب يعاهد قيادته ووطنه على الولاء والتلاحم الوطني، في الوقت الذي غدت فيه دولة الإمارات محط أنظار واحترام وإعجاب العالم أجمع، من ناحية التطور في جميع المجالات التنموية والإنسانية وواحة للتسامح وعاصمة للاستدامة.