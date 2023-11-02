شما المزروعي: العَلم رمزٌ لطموح شعب

دبي (الاتحاد)

أكدت معالي شما بنت سهيل المزروعي وزيرة تنمية المجتمع، أن يوم العَلم مناسبة تسلط الضوء على أعظم راية ترفرف في قلب كل من يعتبر الإمارات وطناً له.

وقالت في هذه المناسبة: تعلّمنا من قيادتنا أن العَلم ليس مجرد راية تعلو، بل هو رمزٌ لطموح شعب ورؤية قيادة حكيمة وإرث عريق يمتد لعصور، وأن علم دولة الإمارات كطموح قيادته لا حدود له. ‏‎ وتابعت معاليها بأن اليوم وكل يوم فرصة لاستحضار واستلهام الدروس والعبر من النجاحات الكبيرة التي كان وما زال علم الإمارات شاهداً عليها، معتبرة معاليها أن هذا اليوم هو مناسبة لنبرز فيها للعالم قيمنا الأصيلة، وجذورنا الممتدة، بالتلاحم المجتمعي والتسامح والتضامن، وإخلاصنا لوطننا.