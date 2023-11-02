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مريم المهيري: مستقبل أكثر استدامة

مريم المهيري: مستقبل أكثر استدامة
3 نوفمبر 2023 01:48

دبي (الاتحاد)

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يوم العلم
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أكدت معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، أن يوم العلم مناسبة وطنية عزيزة على قلوب كل أبناء الوطن، والاحتفال به يدفعنا لبذل المزيد من الجهد والإخلاص في العمل من أجل تأمين مستقبل أكثر استدامة لدولة الإمارات.
وقالت معاليها: «يمثل يوم العلم مناسبة عزيزة على قلب كل مواطن ومقيم يعيش في دولتنا الحبيبة، ومصدر فخر وعزة لنا يعزز انتماءنا إلى أرضنا الطيبة المعطاءة. نستذكر اليوم أسمى القيم والمبادئ التي قامت عليها دولة الإمارات التي تعمل وتتطور برؤية وحكمة القيادة الرشيدة من أجل تحقيق الريادة في كل المجالات. ومن خلال عملنا واصطفافنا خلف قيادتنا، يمكننا إنجاز المزيد في كل المجالات ولا سيما الحفاظ على البيئة وتعزيز الاستدامة».وأضافت معاليها: «ونحن على أبواب مؤتمر الأطراف COP28 الذي ينطلق نهاية هذا الشهر على أرض الإمارات، نعمل على تعزيز دور الإمارات العالمي في خلق مستقبل أكثر استدامة لشعوب العالم، لترسخ الإمارات أساساً جديداً تقف عليه الدول من أجل مرحلة جديدة للتعاون والتنمية والازدهار».

مريم المهيري
الإمارات
يوم العلم
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