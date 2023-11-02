ميثاء الشامسي: يوم العَلم نبراس عز وفخر

أبوظبي (وام)

قالت معالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي وزيرة دولة: في يوم العَلم يزهو أبناء الإمارات بخفوقه عالياً شامخاً، فهو نبراس عز وفخر وتذكار مجد لمؤسسي الدولة وقيادتها الرشيدة التي بفضل الله وجهودها تتقدم الإمارات في كل يوم نحو إنجازات رائدة وعلامات مضيئة في تاريخ الأمة، لتبرهن للعالم أن العزيمة والإصرار والعمل الجاد هي المبادئ السائدة، وأن ما يتحقق اليوم وغداً هو بفضل قيادتها التي لا تألو جهداً، ولا تدخر وسعاً لمسيرة تنموية ناجحة مستدامة حاضراً ومستقبلاً.

وهنأت شعب الإمارات داعية إياه لأن يرفع العلم، وأن يمتطي الهمم ويحقق الأحلام، وليكن اسمك وعلمك يا بلادي دائماً عالياً، تخفق معه قلوبنا، وتصبو إليه أنظارنا نحو غد مشرق مفعم بالتقدم والازدهار لتحقيق نهضة الخمسين القادمة، حفظ الله الإمارات وأهلها وأدام عزها.