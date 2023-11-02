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علوم الدار

"تنمية المجتمع" وجمعية الإمارات للسرطان تنظمان محاضرة "بادري لا تترددي"

"تنمية المجتمع" وجمعية الإمارات للسرطان تنظمان محاضرة "بادري لا تترددي"
3 نوفمبر 2023 00:10

نظمت جمعيه الإمارات للسرطان بالتعاون مع وزارة تنمية المجتمع محاضرة صحية حول سرطان الثدي بعنوان "بادري لا تترددي" قدمتها الدكتورة عايدة العوضي من مستشفى توام، وذلك في وزارة تنمية المجتمع بمركز سعادة المتعاملين في مدينة العين، بحضور عدد من السيدات وموظفي المركز ومشاركة أعضاء من جمعية الإمارات للسرطان والمتطوعين.

تناولت المحاضرة أهمية الكشف والفحص المبكر عن سرطان الثدي لتحقيق الأمان والاطمئنان خصوصاً للنساء اللواتي تجاوزن الاربعين من اعمارهن.

وتخللت المحاضرة مشاركة مستشفى "أن أم سي" العين بتوفير عيادة لإجراء الفحوصات العامة لعدد من الحاضرين وزوار مركز اسعاد المتعاملين.

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وأكدت صنعه الكعبي مديرة مركز سعادة المتعاملين على التعاون المستمر مع جمعية الإمارات للسرطان لجهة تقديم المحاضرات التثقيفية وإقامة الفعاليات التي تخدم المجتمع.

وأشاد عوض سالم بن معضد الساعدي المدير التنفيذي لجمعيه الإمارات للسرطان بالدور الذي تقوم به وزارة تنمية المجتمع والتعاون المستمر مع الجمعية لخدمة مصابي السرطان ورفع مستوى التوعية لدى جميع شرائح المجتمع.

وقد شارك في تنسيق وتنظيم المحاضرة فاطمة المنصوري ومهرة الأحبابي من مركز سعادة المتعاملين التابع لوزارة تنمية المجتمع ـ فريق تطوير الخدمات - قسم الفعاليات والأنشطة، والمهندس محمد عوض سليمان سكرتير جمعيه الإمارات للسرطان.

المصدر: وام
جمعية الإمارات للسرطان
سرطان الثدي
وزارة تنمية المجتمع
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