الجمعة 3 نوفمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

لطيفة بنت محمد بن راشد: احتفاء براية الوطن

لطيفة بنت محمد بن راشد: احتفاء براية الوطن
3 نوفمبر 2023 01:50

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
"الأرصاد" : سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار خلال الأيام المقبلة
كيف يختار الكاتب الوكيل الأدبي المناسب؟
يوم العلم
تابع التغطية كاملة

أكدت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، عضو مجلس دبي، أن يوم العَلم مناسبةٌ وطنيةٌ استثنائية تجتمع فيها القلوب، وتتلاقى فيها الأجيال على حب الوطن للاحتفاء برايته ورمز عزته وشموخه، والتعبير عن الفخر بقوة البيت الإماراتي ووحدته.
وقالت سموها: «يعزز يوم العلم الهوية الوطنية في النفوس، وتتجسد فيه روح الأصالة وقيم الولاء والانتماء للوطن، وترتفع هاماتنا - كباراً وصغاراً- نحو السماء فخراً واعتزازاً بالمنجزات والمكتسبات الحضارية والإنسانية التي تحققت في ظل قيادتنا الرشيدة التي سطرت بحروفٍ من ذهب مسيرةً حافلة بالعطاء والبناء وصنع المستقبل، وحققت نهضة تنموية شاملة ومستدامة، أرسى دعائمها آباؤنا المؤسسون الذين بذلوا كافة جهودهم لرفع راية الاتحاد، وضمان مستقبل مزدهر لأبناء الإمارات والمقيمين على أرضها».

لطيفة بنت محمد بن راشد
الإمارات
لطيفة بنت محمد
يوم العلم
آخر الأخبار
مليار دولار حجم أصول "آركابيتا" للعقارات الصناعية في منطقة الخليج العربي
اقتصاد
مليار دولار حجم أصول "آركابيتا" للعقارات الصناعية في منطقة الخليج العربي
22 أكتوبر 2023
"الأرصاد" : سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار خلال الأيام المقبلة
علوم الدار
"الأرصاد" : سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار خلال الأيام المقبلة
اليوم 23:11
واشنطن تعلن حزمة مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 425 مليون دولار
الأخبار العالمية
واشنطن تعلن حزمة مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 425 مليون دولار
اليوم 23:10
جانب من الجلسة
التعليم والمعرفة
كيف يختار الكاتب الوكيل الأدبي المناسب؟
اليوم 22:41
إعلان الفائزين بمسابقة الفجيرة الدولية لفن الخط العربي
التعليم والمعرفة
إعلان الفائزين بمسابقة الفجيرة الدولية لفن الخط العربي
اليوم 22:40
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©