لطيفة بنت محمد بن راشد: احتفاء براية الوطن

دبي (الاتحاد)

أكدت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، عضو مجلس دبي، أن يوم العَلم مناسبةٌ وطنيةٌ استثنائية تجتمع فيها القلوب، وتتلاقى فيها الأجيال على حب الوطن للاحتفاء برايته ورمز عزته وشموخه، والتعبير عن الفخر بقوة البيت الإماراتي ووحدته.

وقالت سموها: «يعزز يوم العلم الهوية الوطنية في النفوس، وتتجسد فيه روح الأصالة وقيم الولاء والانتماء للوطن، وترتفع هاماتنا - كباراً وصغاراً- نحو السماء فخراً واعتزازاً بالمنجزات والمكتسبات الحضارية والإنسانية التي تحققت في ظل قيادتنا الرشيدة التي سطرت بحروفٍ من ذهب مسيرةً حافلة بالعطاء والبناء وصنع المستقبل، وحققت نهضة تنموية شاملة ومستدامة، أرسى دعائمها آباؤنا المؤسسون الذين بذلوا كافة جهودهم لرفع راية الاتحاد، وضمان مستقبل مزدهر لأبناء الإمارات والمقيمين على أرضها».