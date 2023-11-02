محمد سيف السويدي: يوم العلم يجسد أسمى معاني الوحدة والتكاتف

أبوظبي (الاتحاد)

قال محمد سيف السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية: إن يوم العلم يحمل أسمى معاني الوحدة والتكاتف بين أبناء الوطن وقيادته الرشيدة لما يمثله من رمز لسيادة دولة الإمارات العربية المتحدة ومجدها وتاريخها العريق، وهي مناسبة يُظهِر فيها أبناء الإمارات والمقيمين على أرضها التعبيرَ الصادق عن حبهم للوطن، وتعزيز الشعور بالانتماء له والتفافهم خلف قيادته الحكيمة التي لا تدخر جهداً في سبيل نهضة المجتمع وتطوره.

وأضاف: «نستذكر في هذا اليوم السيرة العطرة للآباء المؤسسين، الذين صنعوا رايةَ الإمارات، وخطوا بأيديهم الكريمة معالمها الحضارية، وجعلوا منها عنواناً للتقدم والنهضة»، مؤكداً «أن الاحتفاء بيوم العلم يجسد مسيرة حافلة من الإنجازات التاريخية التي تشهدها دولة الإمارات، وهي مناسبة لتجديد عهد الوفاء، والولاء والانتماء للوطن وقيادته.. سائلين المولى، عز وجل، أن يديم على وطننا العزيز وشعبنا الوفي الأمن والاستقرار».