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علي بن تميم: وطن التقدّم والازدهار

علي بن تميم
3 نوفمبر 2023 01:46

أبوظبي (الاتحاد)

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قال الدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية، إن «يوم العَلم» مناسبة عزيزة على قلوب جميع الإماراتيين، فيه تتلاقى قيم الوحدة والتلاحم الوطني بين كافة أفراد المجتمع، وتتمثل فيه أسمى معاني الاعتزاز والانتماء إلى وطن التقدّم والازدهار، والرفعة والتاريخ العريق المشبع بماضي الأجداد وقيم الأصالة والعزّ.
وأكد أن هذا اليوم مناسبة وطنية تحفز على مواصلة الجهود نحو التنمية المستدامة في جميع المجالات، من أجل استمرار تعزيز مكانة الدولة وتحقيق ريادتها ضمن مصاف دول العالم الكبرى في مختلف القطاعات.
وتابع: يوم العَلم أحد أهم المناسبات الوطنية التي نجدد فيها الولاء للقيادة الحكيمة، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وإخوانه أصحاب السمو الشيوخ حكّام الإمارات، على الإخلاص في العمل، والاجتهاد في البذل في خدمة وطن ارتفعت نهضته على قواعد من احترام الإنسان والعلم، والمعرفة، والإبداع والابتكار.

علي بن تميم
يوم العلم
الإمارات
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