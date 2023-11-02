سيف بدر القبيسي: عَلَمنا راية أمجادنا وعنوان إنجازاتنا

أبوظبي (الاتحاد)

أكد سيف بدر القبيسي، المدير العام لبلدية مدينة أبوظبي، أن علمنا راية أمجادنا وعنوان إنجازاتنا وفخرنا عبر الأجيال، منذ عهد الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، وصولاً إلى العهد المبارك لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وسيبقى علم الاتحاد موئلاً ومنهلاً يعطينا العزيمة والإصرار والقوة القادرة على قهر التحديات، ويمنحنا الطاقة التي تمكّن أجيالنا من تحقيق الطموحات والإنجازات.

وأضاف، أن احتفالنا كل سنة بيوم العَلم هو احتفاء بمزيد من الإشراقات الحضارية، والإنجازات التي أوصلت دولة الإمارات وأبناءها إلى المريخ والفضاء، وحققت في غضون عقود قليلة المعجزات الحضارية، وأرست نهضة شاملة أصبحت مثالاً يحتذى على المستويين الإقليمي والعالمي.

وأشار إلى أن يوم العَلم سيبقى مناسبة وطنية غالية على قلوبنا ووجداننا، كونها تذكرنا دائماً بمرحلة تأسيس الدولة، وتوحيد مكونات الشعب الإماراتي الأصيل.