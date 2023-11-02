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علوم الدار

سلطان المنصوري: الإنسان محور الإنجاز

سلطان المنصوري
3 نوفمبر 2023 01:49

دبي (الاتحاد)

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قال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي: «أتقدّم بمناسبة يوم العلم إلى قيادتنا الحكيمة بأطيب التهاني، حيث ترمز المناسبة لإبقاء اسم الإمارات عالياً شامخاً في كل ما نعمل ومهما تنوعت أدوارنا، ويحل يوم العلم وقد سطّرت دولتنا قمماً جديدة رفعنا عليها رايتنا وفي مجالات متنوعة، جعلتنا ضمن صدارة دول العالم على مستوى الإنجاز، فهذا العام شهدنا عودة رائد الفضاء سلطان النيادي إلى الأرض بعد إنجاز أطول مهمة لرائد فضاء عربي في الفضاء».
وأضاف: «رفع علم الإمارات في صميم عملنا كمجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي، فبالتوطين وتوفير الفرص المهنية لكافة المواطنين نُحقق رفع راية الإمارات في مختلف القطاعات، ونحقق الازدهار الاقتصادي المستدام الذي يرتقي من قمة نجاح لأخرى كل عام».

سلطان المنصوري
الإمارات
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