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مغير الخييلي: يوم العَلَم مناسبة تجسد أعظم صور الانتماء للوطن

مغير الخييلي
3 نوفمبر 2023 01:50

أبوظبي (الاتحاد)

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يوم العلم
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أكد معالي الدكتور مُغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع بأبوظبي، أن يوم العلم مناسبة وطنية نحتفل خلالها برمز وحدتنا وتلاحمنا تحت راية شامخة تجسد أعظم صور الوحدة والسلام والانتماء للوطن.
وأضاف معاليه، إن علم دولة الإمارات هو رمز لمسيرة مليئة بالإنجازات النوعية والريادية في مختلف ساحات العمل والإبداع، فدولتنا أثبتت أنها لا تعرف المستحيل ولديها من الطموحات والأحلام المختلفة لتحقيقه على أرض الواقع لتكون في ريادة وصدارة دول العالم.
وأضاف: يوم العلم مناسبة تعزز من فخر أبناء الدولة لما وصلنا إليه من إنجازات عدة في المجالات كافة، سواء الحياتية أو العلمية، والتي أثبتت مدى قدرة الإمارات على السير في الاتجاه الصحيح الذي رسمه مؤسسها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، منذ قيام الاتحاد.

مغير الخييلي
الإمارات
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