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أحمد بالهول الفلاسي: احتفالية يوم العلم تعكس روح الاتحاد والتضامن

أحمد بالهول الفلاسي
3 نوفمبر 2023 01:50

أبوظبي (الاتحاد)

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أشار معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير التربية والتعليم إلى أن احتفالية يوم العلم تعكس روح الاتحاد والتضامن الذي يتمتع به مجتمعنا، ومدى التلاحم والتعاضد الذي يربط أبناء دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادتهم ووطنهم، كما تجسد التزامهم بالمبادئ والقيم التي أرسى دعائمها الأب المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، «طيب الله ثراه»، وإخوانه الآباء المؤسسون «رحمهم الله».
وقال معاليه: «يسعدنا في هذه المناسبة الغالية على قلوبنا أن نؤكد تمسكنا بالقيم النبيلة التي غرسها فينا الآباء المؤسسون، وأن نعبر عن فخرنا واعتزازنا بمسيرة التنمية الشاملة والمستدامة التي تشهدها دولتنا الحبيبة في ظل الرؤى الثاقبة والتوجيهات السديدة لقيادتنا الرشيدة، والتي رسخت مكانة ريادة دولة الإمارات على المستوى العالمي».

أحمد بالهول الفلاسي
يوم العلم
الإمارات
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