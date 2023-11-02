سهيل المزروعي: يوم العلم يجسّد إرادتنا لمواصلة التقدم

أبوظبي (وام)

أكد معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية أن يوم العلم يجسّد إرادتنا القوية لمواصلة مسيرة التقدم والازدهار.

ورفع معاليه بهذه المناسبة، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات وشعب الإمارات والمقيمين على أرضها الطيبة، سائلاً الله، عز وجل، أن يعيده والإمارات قيادة وحكومة وشعباً تنعم بالخير والتقدم والازدهار. وقال معاليه: «يشكل يوم العَلم الإماراتي مناسبة غالية نسترجع بها مسيرة الاتحاد والتحديات التي حوّلها إلى إنجازات عظيمة، وهو اليوم الذي يجسّد إرادتنا القوية في مواصلة المسيرة نحو التقدم والازدهار مستلهمين الرؤية الثاقبة لقادتنا، وإننا نقف اليوم لنحتفل باليوم الذي يعتبر رمزاً للوحدة والفخر والإنجاز في دولة الإمارات، إنه يوم يجمعنا تحت راية واحدة، راية ترفرف عالياً لتعكس قيم العطاء، والتسامح، والعدالة والسلام».

واختتم معاليه:« نجدد العهد والولاء لدولتنا الحبيبة ولقيادتنا الرشيدة، وبأن نظل أوفياء للمبادئ التي قامت عليها دولة الإمارات، وأن نعمل دوماً من أجل رفعتها وتقدمها».