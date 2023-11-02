الجمعة 3 نوفمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

سهيل المزروعي: يوم العلم يجسّد إرادتنا لمواصلة التقدم

سهيل المزروعي
3 نوفمبر 2023 01:50

أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة
"الأرصاد" : سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار خلال الأيام المقبلة
كيف يختار الكاتب الوكيل الأدبي المناسب؟
يوم العلم
تابع التغطية كاملة

أكد معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية أن يوم العلم يجسّد إرادتنا القوية لمواصلة مسيرة التقدم والازدهار.
ورفع معاليه بهذه المناسبة، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات وشعب الإمارات والمقيمين على أرضها الطيبة، سائلاً الله، عز وجل، أن يعيده والإمارات قيادة وحكومة وشعباً تنعم بالخير والتقدم والازدهار. وقال معاليه: «يشكل يوم العَلم الإماراتي مناسبة غالية نسترجع بها مسيرة الاتحاد والتحديات التي حوّلها إلى إنجازات عظيمة، وهو اليوم الذي يجسّد إرادتنا القوية في مواصلة المسيرة نحو التقدم والازدهار مستلهمين الرؤية الثاقبة لقادتنا، وإننا نقف اليوم لنحتفل باليوم الذي يعتبر رمزاً للوحدة والفخر والإنجاز في دولة الإمارات، إنه يوم يجمعنا تحت راية واحدة، راية ترفرف عالياً لتعكس قيم العطاء، والتسامح، والعدالة والسلام».
واختتم معاليه:« نجدد العهد والولاء لدولتنا الحبيبة ولقيادتنا الرشيدة، وبأن نظل أوفياء للمبادئ التي قامت عليها دولة الإمارات، وأن نعمل دوماً من أجل رفعتها وتقدمها».

سهيل المزروعي
الإمارات
يوم العلم
آخر الأخبار
مليار دولار حجم أصول "آركابيتا" للعقارات الصناعية في منطقة الخليج العربي
اقتصاد
مليار دولار حجم أصول "آركابيتا" للعقارات الصناعية في منطقة الخليج العربي
22 أكتوبر 2023
"الأرصاد" : سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار خلال الأيام المقبلة
علوم الدار
"الأرصاد" : سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار خلال الأيام المقبلة
اليوم 23:11
واشنطن تعلن حزمة مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 425 مليون دولار
الأخبار العالمية
واشنطن تعلن حزمة مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 425 مليون دولار
اليوم 23:10
جانب من الجلسة
التعليم والمعرفة
كيف يختار الكاتب الوكيل الأدبي المناسب؟
اليوم 22:41
إعلان الفائزين بمسابقة الفجيرة الدولية لفن الخط العربي
التعليم والمعرفة
إعلان الفائزين بمسابقة الفجيرة الدولية لفن الخط العربي
اليوم 22:40
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©