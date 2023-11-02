ثاني الزيودي: يوم العَلم مناسبة وطنية غالية

أبوظبي (الاتحاد)

أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، أن يوم العَلم مناسبة وطنية غالية على قلوب شعب دولة الإمارات، حيث نستذكر فيها بكل فخر ما يمثله عَلم الوطن من معاني الوحدة والتلاحم بين أبناء الإمارات، كما نستحضر النهضة الاستثنائية التي حققتها الدولة في جميع المجالات تحت راية الاتحاد التي غرسها الآباء المؤسسون، وتواصل قيادتنا الرشيدة رعايتها لتبقى عاليةً خفاقة تعانق السماء. وهي مناسبة أيضاً نعبر من خلالها عن فخرنا واعتزازنا بما وصلت إليه الدولة حتى أصبحت رمزاً عالمياً للتفوق والريادة.

وأضاف معاليه: «نجدد في هذه المناسبة العظيمة معاني الاعتزاز بعلم دولة الإمارات والولاء والانتماء لوطننا الغالي والالتفاف حول قيادتنا الرشيدة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وإخوانهم أصحاب السمو حكام الإمارات، لاستكمال مسيرة التنمية الرائدة، والمضي قدماً نحو المستقبل، ونؤكد عزمنا على مواصلة العمل الدؤوب، من أجل تعزيز مكانة الإمارات».