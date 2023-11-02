عبدالله بن طوق: نستلهم في يوم العلم مشاعر الفخر والاعتزاز

أبوظبي (الاتحاد)

قال معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد: إن يوم العَلم الإماراتي هو مناسبة وطنية غالية على قلوب أبناء دولة الإمارات الذين يحرصون على إعلاء قيمة الوحدة الوطنية، ونستلهم في هذا اليوم العظيم مشاعر الفخر والاعتزاز بالانتماء لوطننا الغالي، ونحتفل به جميعاً تحت ظل قيادة استثنائية لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وإخوانهم أصحاب السمو حكام الإمارات، لتواصل قيادتنا الرشيدة برؤيتها الحكيمة والبعيدة المدى مسيرة التطور والازدهار التي أطلقها الآباء المؤسسون، وليظل علم الإمارات الراية التي يلتف حولها أبناء الوطن الغالي».

وأضاف معاليه:«نقف اليوم أمام علم دولة الإمارات فخورين بما حققته دولتنا الغالية من إنجازات تنموية رائدة في شتى المجالات، أشاد العالم بنجاحها وريادتها، ورسخت مكانتها المرموقة، إقليمياً وعالمياً، وفق رؤية وتوجيهات قيادتنا الرشيدة، ونتعهد بمواصلة الجهود الوطنية، لنحافظ على هذه المكتسبات والإنجازات».