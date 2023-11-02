حامد السويدي: المضي قدماً نحو مستقبل أفضل

أبوظبي (الاتحاد)

قال الدكتور حامد بن محمد خليفة السويدي، مؤسس ورئيس مؤسسة السويدي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة أبوظبي للفنون: «يوم العلم هو يوم نحتفل فيه بالتاريخ الغني والثقافة الفريدة لهذا الوطن الشاب، ولتجديد العهد بالمضي قدماً نحو مستقبل أفضل، هو يوم نرسل فيه رسالة واحدة تتجلى فيه وحدتنا وتلاحمنا في ظل قيادة رشيدة تقود الوطن برؤية حكيمة تدعم فيه الابتكار والعلم والتطور والإبداع، وتهدف إلى تحقيق مزيد من التقدم والنجاح». وأضاف الدكتور حامد السويدي: «نرفع علمنا اليوم لنعزز من روح التفاني والفخر الوطني بين المواطنين والمقيمين، وليبقى علمنا وإنجازات دولتنا ومجدنا وسيادتنا عالياً في سماء الإنجاز والوفاء والولاء».