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علوم الدار

جمال بن حويرب: صف واحد خلف قيادتنا

جمال بن حويرب
3 نوفمبر 2023 01:49

دبي (الاتحاد)

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قال جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة: «نُحيي يوم العلم الإماراتي تعبيراً عن فخرنا براية دولتنا، وتجسيداً للولاء والانتماء الوطني، وتأكيداً على التزامنا بالوقوف صفاً واحداً خلف قيادتنا الرشيدة وتحت راية وطننا الخفَّاقة. وفي هذه المناسبة الوطنية، تتجدد مشاعر الاعتزاز بالإنجازات التي حققتها دولة الإمارات في مُختلف المجالات، ويتجلى التلاحم الوطني في أبهى صوره. 
وفي هذا اليوم، نجدد في مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة عهد الولاء لقيادتنا الرشيدة والانتماء لوطننا».

جمال بن حويرب
الإمارات
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