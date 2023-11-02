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خالد البستاني: راية الانتماء خفاقةً

خالد البستاني
3 نوفمبر 2023 01:50

دبي (الاتحاد)

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قال خالد البستاني، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب: «في هذه المناسبة العزيزة نُشارك جميعاً في رفع العلم الإماراتي رمز عزتنا وفخرنا لتظل راية الانتماء خفاقةً، تعبيراً عن معاني الحب والوفاء لدولتنا الفتية، وامتناناً لمؤسسي نهضتنا الشاملة. ونتوجه بالتهنئة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإخوانه أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، ونُجدِّد العهد على التلاحم وبذل الغالي والنفيس للحفاظ على ريادة وازدهار وطننا الحبيب ورفاهية شعبه. وفي هذه المُناسبة، الغالية نتذكر مسيرة وإنجازات المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وإخوانه الآباء المؤسسين، رحمهم الله، وما قدموه من أجل توحيد الكلمة والصف».

خالد البستاني
الهيئة الاتحادية للضرائب
الإمارات
يوم العلم
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