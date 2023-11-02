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نورة الغيثي: فخر واعتزاز بالوطن

نورة الغيثي
3 نوفمبر 2023 01:47

أبوظبي (الاتحاد)

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قالت الدكتورة نورة خميس الغيثي، وكيل دائرة الصحة – أبوظبي: «إن علم الإمارات رمز شموخ وطننا وعنوان تقدمه وما وصل إليه من علو ومجد في سماء التميز، الذي جاء ثمرة مسيرة حافلة بالعمل وبالإنجازات أرساها المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وحكام الإمارات، ويمضي على نهجها اليوم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لتواصل دولتنا مسيرتها العابقة بالإنجاز والريادة في مختلف المحافل الإقليمية والعالمية، لا سيما القطاع الصحي الماضي في تميزه واضعاً صحة وسلامة أفراد المجتمع على رأس قائمة أولوياته».

نورة الغيثي
الإمارات
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