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علوم الدار

سعيد الشرقي: الاحتفال بيوم العلم يعزز حب الوطن

سعيد الشرقي: الاحتفال بيوم العلم يعزز حب الوطن
3 نوفمبر 2023 01:50

الفجيرة (وام)

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أكد الشيخ سعيد بن سرور الشرقي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، أن الاحتفال بيوم العلم يعزز حب الوطن وتجديد الولاء للقيادة الرشيدة للدولة للمضي قدماً في مسيرة النهضة الحضارية واستشراف المستقبل لتحقيق التنمية المستدامة بحكمة وبُعد نظر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإخوانه أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات.
وأشار إلى أن علم الإمارات يجسد مشاعر الوحدة والمحافظة على المكتسبات التي حققتها الدولة عبر مسيرتها الحافلة بالإنجازات.

سعيد الشرقي
الإمارات
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