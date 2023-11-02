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عبدالملك القاسمي: الاحتفال بيوم العلم يترجم صلابة التلاحم الوطني

عبدالملك القاسمي: الاحتفال بيوم العلم يترجم صلابة التلاحم الوطني
3 نوفمبر 2023 01:51

رأس الخيمة (وام)

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أكد معالي الشيخ عبدالملك بن كايد القاسمي، المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة، أن الاحتفال بـ«يوم العلم» يترجم صلابة التلاحم الذي يعيشه أبناء وبنات الوطن والانتماء والولاء لقيادتنا الرشيدة التي أرست مكونات الدولة العصرية.
وقال في كلمته بهذه المناسبة: «يتزامن الاحتفال هذا العام مع إنجاز كبير لدولة الإمارات، والذي تمثل برفع علم الإمارات في الفضاء خلال رحلة رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي الأخيرة، ونحن على عهد الولاء لعلم الدولة الذي يمثل رمز عزتنا وشموخنا لوطن أخذ مكانه باقتدار بين الأمم المتحضرة».
وأضاف: «يوم العلم هو هويتنا التي تظلل أفئدتنا بالانتماء لبلادنا التي منحتنا الكثير من الأمن والأمان والسعادة والنهضة الشاملة».

عبدالملك القاسمي
الإمارات
يوم العلم
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