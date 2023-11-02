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عبد العزيز النعيمي: يوم العلم مناسبة تعكس وحدتنا وتلاحمنا

عبد العزيز النعيمي: يوم العلم مناسبة تعكس وحدتنا وتلاحمنا
3 نوفمبر 2023 01:51

عجمان (وام)

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أكد الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية بعجمان، أن يوم العلم مناسبة وطنية غالية تبعث في النفس مشاعر الفخر والعزة. ورفع الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، بهذه المناسبة، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام القيادة الرشيدة، وإلى شعب الإمارات الأبي. وقال: إن يوم العَلم مناسبة وطنية غالية تبعث في النفس مشاعر الفخر والعزة، وتُمثل أبلغ صور تكريم الوطن وتعزز الولاء لقيادتنا والتمسك بنهج وإرث الآباء المؤسسين، وتعكس وحدتنا وتلاحمنا، وترسخ نجاحاتنا وإنجازاتنا وحاضرنا المزدهر ومستقبلنا المشرق.

عبد العزيز النعيمي
يوم العلم
الإمارات
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