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علوم الدار

حمدان بن مبارك: يوم العلم مناسبة وطنية غالية نعتز ونفخر بها

حمدان بن مبارك: يوم العلم مناسبة وطنية غالية نعتز ونفخر بها
3 نوفمبر 2023 01:51

دبي (وام)

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أكد معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، أن يوم العَلم  مناسبة وطنية غالية نعتز ونفخر بها، وصار عنواناً للسلام والتعايش والتسامح.
وقال معاليه، في كلمة بمناسبة «يوم العلم» الذي تحتفل به الدولة في الثالث من نوفمبر من كل عام: «إن هذا العَلم الخفّاق أصبح منارة لنا جميعاً، لأنه يحمل قيم الشعب الإماراتي الأصيلة وتاريخه المجيد، ويذكّرنا باليوم الخالد الذي رفع فيه المؤسس المغفور له الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، العلم، إيذاناً بقيام دولة الإمارات». 

حمدان بن مبارك
الإمارات
يوم العلم
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