شرطة رأس الخيمة تحصل على شهادة عالمية لمختبرات الفحص

بحضور سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، حصلت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة على شهادة الاعتماد الدولية لمختبرات الفحص طبقاً للمواصفات العالمية.

وتسلم اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة الشهادة الدولية من أمينة أحمد محمد المدير التنفيذي لمركز الإمارات العالمي للاعتماد على هامش المؤتمر الدولي الأول لعلوم الطب الشرعي في رأس الخيمة.

وأكد اللواء بن علوان أن حصول القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة على هذه الشهادة يمثل خطوة نجاح جديدة في طريق التميز الذي تنتهجه القيادة بفضل دعم صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، ومتابعة سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة مما يسهم في تعزيز جهودها الهادفة إلى الارتقاء دوما بالخدمات التي تقدمها بما يحقق جودة الحياة ويسهم في إسعاد وإرضاء المتعاملين فضلا عن ضمان جودة الخدمات في المختبر الجنائي وفق أعلى معايير الشفافية والتميز وبما ينسجم مع توجهات وزارة الداخلية.

وأوضح أن حصول شرطة رأس الخيمة على هذه الشهادة يزيد من حجم المسؤولية الملقاة على عاتقها في الحفاظ على التميز وتحقيق المزيد من الخطوات في مسيرة النجاح والتطور الشامل.