سعيد بن طحنون: يوم العلم يؤكد الحب والولاء للوطن المعطاء

أبوظبي (وام)

أكد معالي الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان، أن يوم العلم ليس مجرد احتفال وطني نرفع فيه العلم، بل مناسبة وطنية مهمة وعزيزة على قلوب الجميع، هو يوم استثنائي نعبر فيه عن فخرنا واعتزازنا بما حققته دولتنا من إنجازات في شتى المجالات، وعزمنا على مواصلة مسيرة البناء والازدهار، ستبقى دائماً وأبداً راية الإمارات خفاقة تسمو في كل يوم بفعل إنجازات القيادة الرشيدة. وقال معاليه، في كلمة بهذه المناسبة: «أتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة وإلى شعب دولة الإمارات والمقيمين على أرض هذا الوطن المعطاء».