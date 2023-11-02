محمد بن خليفة: علم الإمارات رمز سيادتنا ووحدتنا وانتمائنا

أبوظبي (وام)

قال سمو الشيخ محمد بن خليفة آل نهيان، إن علم الإمارات سيبقى أبد الدهر رمز سيادة الوطن ووحدته، وانتماء أبنائه الأصيل لدولة الإمارات «التي نضحي من أجلها بالغالي والنفيس ونصون أرضها وسماءها بأرواحنا».

وأضاف سموه، في كلمته بمناسبة «يوم العلم»، «إن هذا اليوم مناسبة غالية على قلوبنا نعبر من خلالها عن صادق حبنا وإخلاصنا لوطننا الغالي وقيادته الرشيدة، مستذكرين ما أنجزه الآباء المؤسسون من إرث سيظل خالداً في القلوب والوجدان، وهو الإرث الذي تصونه وتحفظه القيادة الرشيدة جيلاً بعد جيل لتواصل الإمارات مسيرتها المباركة ولتبقى على الدوام وطن الأمن والأمان.