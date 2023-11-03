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وزير العدل: يوم العلم تعبير عن فخرنا واعتزازنا بوطننا

وزير العدل: يوم العلم تعبير عن فخرنا واعتزازنا بوطننا
3 نوفمبر 2023 08:49

قال معالي عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل: " في يوم العلم نرفع هاماتنا بكل فخر واعتزاز لراية وطننا الغالي، راية مجدنا ورمز اتحادنا، مجددين لقيادتنا العهد ببذل الغالي والنفيس في سبيل رفعة دولتنا والارتقاء بمكانتها والحفاظ على مكتسباتها".

وأضاف معاليه، في كلمته بهذه المناسبة: " في هذا اليوم نقف جميعاً صفاً واحداً، نرفع علمنا عالياً، تعبيراً عن فخرنا واعتزازنا بوطننا، وتأكيداً على وحدتنا وتضامننا، والتزامنا بقيم الاتحاد والتنمية والتقدم".

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 وقال :"نجدد العهد والولاء بأن نحفظ علم الإمارات عالياً ليظل شامخاً، حفظ الله الإمارات واحة للخير والمحبة والأمن والأمان، ولتظل رايتنا شامخة تطال عنان السماء".

المصدر: وام
يوم العلم
الإمارات
وزير العدل
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